Wernigerode. - Bei einem Unfall an einem Fußgängerüberweg in der Bachstraße in Wernigerode sind zwei Passanten von einem Auto angefahren und verletzt worden.