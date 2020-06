Bei einem Frontalzusammenstoß in Neinstedt verletzten sich zwei Autofahrer leicht. Foto: Polizei

Ein 62- und 79-Jähriger verletzten sich nach einem frontalen Zusammenstoß leicht.

Neinstedt (vs) l Nach Angaben der Polizei befand sich der 62-jährige Mann auf der L29n in Neinstedt aus Richtung Thale kommend und geriet aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Beide Autofahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt und wurden in das Harzklinikum Quedlinburg gebracht.

Es entstand ein Gesamtschaden von 16.000 Euro. Die L92n musste für insgesamt 2 Stunden voll gesperrt werden. Gegen den 62-jährigen Mann aus Thale leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.