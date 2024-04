Wieso ist es am Sonntagnachmittag zum schweren Unfall der Wernigeröder Schlossbahn gekommen? Die Polizei nennt erste Details zur möglichen Ursache. Zugleich äußert sich die Betreiberfamilie der Bahn.

Unfall am Schloss Wernigerode: Ein technischer Defekt als Ursache?

Bei einem Unfall der Schlossbahn in Wernigerode wurden am Sonntag (28. April) zehn Passagiere und der Fahrer verletzt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wernigerode. - Der Schock sitzt noch tief: Am Sonntagnachmittag, 28. April, ist eine Schlossbahn mit rund 30 Fahrgästen an Bord in Wernigerode verunglückt. Wie ein Polizeisprecher sagt, haben die Ermittlungen nun erste Hinweise auf die mögliche Unfallursache ergeben.