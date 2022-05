Unternehmen investieren in Blankenburg mit Hilfe der EU

Mitglieder des Euro-Clubs Harz haben sich in Blankenburg informiert, wie die Förderpolitik der Europäischen Union in der Praxis funktioniert. Sie unternahmen mit dem früheren Europa-Abgeordneten und der gegenwärtigen Vertreterin zwei Betriebsbesuche.

Firmeninhaber Carsten Sturm (rechts) erläutert den Besuchern vom Euro-Club Harz die geplanten Vorhaben im Neubau der Harzer Metallprofile GmbH in Blankenburg.

Blankenburg - Bei der Harzer Metallprofile (HMP) GmbH steht an der Michaelsteiner Straße in Blankenburg bisher nur der Rohbau einer neuen Halle. Die Besucher sehen sich um, Geschäftsführer Carsten Sturm berichtet. Seine Gäste sind Mitglieder des Euro-Clubs Harz, unter ihnen der Vorsitzende Horst Schnellhardt. Der ehemalige Europa-Abgeordnete (CDU/EVP) hatte seine Parteifreundin und jetzige EU-Vertreterin Sachsen-Anhalts, Karolin Braunsberger-Reinhold, zu Betriebsbesuchen in den Harz eingeladen.