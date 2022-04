Ursachenforschung zu Waldbrand am Brocken beginnt

Brocken - Die Züge der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) fahren nach einem großen Waldbrand am Brocken wieder planmäßig zum höchsten Gipfel Norddeutschlands. Darüber informiert am Mittwochvormittag (27. April) Unternehmenssprecherin Heide Baumgärtner auf Volksstimme-Anfrage. Die Strecke sei am Dienstagabend (26. April) gegen 22 Uhr wieder freigegeben worden. Sie musste am Nachmittag wegen der starken Rauchentwicklung gesperrt werden.