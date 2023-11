Ilsenburg. - Dem Klettergerüst sieht man an, wie lange es der rauen Harzer Witterung trotzen musste. Seit mehr als 20 Jahre stehen dieselben Geräte auf dem Spielplatz im Ilsetal, schätzt Ilsenburgs Bürgermeister Denis Loeffke (CDU). Zeit für eine Auffrischungskur, die das beliebte Ausflugsziel aufwerten soll – so wollen es Stadtrat und Verwaltung der Ilsestadt. Doch ob und in welcher Form ihre Pläne verwirklicht werden, ist nach einer überraschenden Nachricht wieder offen.

Denn eine Woche nach dem Grundsatzbeschluss dazu im Stadtrat fand Loeffke eine E-Mail mit unerfreulichen Neuigkeiten im Postfach. Die Lotto Toto GmbH, die sich an der Finanzierung der neuen Spielgeräte fürs Ilsetal beteiligen sollte, gibt doch kein Fördergeld. Das heißt, dass nun knapp die Hälfte, also 50.400 Euro, der eingeplanten 101.000 Euro fehlt.

Spielschloss wird ersetzt

Damit steht nun die Frage im Raum, wie es mit dem Spielplatz im Ilsetal weitergeht. Geplant ist, dass die überalterten Spielgeräte abgebaut und durch neue ersetzt werden, die Struktur aber grundsätzlich beibehalten wird. So soll ein neues Spielschloss das Herzstück des rund 500 Quadratmeter großen Areals bilden – als Ersatz für das marode Vorgängergerät, das schon vor Jahren wegen seiner Mängel abgebaut werden musste, berichtet Loeffke. Hinzu kommen sollen weitere Geräte eines bekannten Herstellers, darunter eine Pendelschaukel, ein Sandspielwerk und ein Gerät namens Klein Bibersbach, das vor allem kleineren Kindern zahlreiche Spielmöglichkeiten bietet.

Grundsätzlich soll der Platz aber Mädchen und Jungen bis zwölf Jahre ansprechen und ihnen einen „natürlichen Erlebnisspielraum“ mit viel Abwechslung und Training für die Sinne bieten, wie es in der Erläuterung zum Ratsbeschluss heißt. Dazu passend sollen alle Geräte aus widerstandsfähigem Robinienholz bestehen, das bei Wind und Wetter sogar der Eiche überlegen sei. Damit könne man hoffentlich auf Jahre hinaus leben, so Loeffke. „Wir wollen dieses besondere Holz, weil es sehr beständig ist, damit es an diesem besonderen und sehr feuchten Standort an der Ilse länger hält.“ Zudem sei es die grundhafte Erneuerung des Platzes ein Gewinn für das touristisch geprägte Ilsetal.

Abheben zum Auftakt

Das Propellerflugzeug gibt einen Vorgeschmack auf die geplante Erneuerung des Spielplatzes im Ilsetal. Foto: Katrin Schröder

Den Anfang hat die Stadt in diesem Jahr mit zwei kleineren Spielgeräten gemacht – einem Propellerflugzeug, in dem die Jüngsten Pilot spielen können, und einem Federtier, auf dem zwei Kinder wippen können. Rund 20.000 Euro hat dies gekostet. Es war der Vorgriff auf die Erneuerung, die bereits komplett 2023 über die Bühne hätte gehen können – doch die Stadt hat schon einmal eingeplantes Fördergeld wieder aus dem Haushalt streichen müssen.

Ursprünglich sollte Geld über das Leader-Programm beantragt werden, bis zu 80 Prozent hätten so bezahlt werden können. Doch weil die Förderung für den ländlichen Raum neu strukturiert wird, können derzeit keine Anträge gestellt werden. In der Zwischenzeit könnte die Stadt mit den rund 50.000 Euro, die im Haushalt eingeplant sind, den Spielplatz zumindest teilweise erneuern. „Darüber muss der Stadtrat im neuen Jahr entscheiden“, so Loeffke.