In Westerhausen ist ein Auto mit einem Traktor zusammengestoßen. Foto: Polizeirevier Harz

In Westerhausen (Landkreis Harz) ist ein Auto mit dem Mähwerk eines Traktors kollidiert. Beide Fahrer wurden dabei verletzt.

Westerhausen (vs) l Am Dienstag (12. Mai) befuhr ein 59-Jähriger aus Quedlinburg mit seinem Auto die Straße des Friedens in Richtung Quedlinburg. Gegen 16.15 geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß gegen das Mähwerk eines entgegenkommenden Traktors.

Dabei verletzten sich der 59-Jährige sowie der gleichaltrige Traktorfahrer aus der Gemeinde Selke-Aue leicht, sodass sie durch den Rettungsdienst ins Klinikum gebracht werden mussten, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.