Die Volksstimme und ein Wernigeröder Ballonpilot verlosen eine "Freifahrt für Helden" der Corona-Krise. So können Vorschläge gemacht werden.

Wernigerode (vs) l Jede Krise bringt Helden hervor, die über sich hinauswachsen und außergewöhnliche Leistungen vollbringen. Fünf dieser Helden lädt Ballonpilot Winfried Borchert aus Wernigerode zu einer Freifahrt ein. Für die gemeinsame Aktion „Freifahrt für Helden“ mit der Volksstimme können ab sofort Vorschläge mit entsprechender Begründung eingereicht werden - schriftlich an die Adresse Harzer Volksstimme, Breite Straße 48, 38855 Wernigerode oder per Mail an redaktion.wernigerode@volksstimme.de, Kennwort „Freifahrt für Helden“.

Aus allen eingereichten Vorschlägen wird eine Jury die fünf Teilnehmer auswählen. UNBEDINGT ERFORDERLICH ist die Angabe der KONTAKTDATEN: Name, Vorname, Adresse, Telefonnummer und Mail, sowohl des potenziellen Kandidaten als auch des Vorschlagenden für Rückfragen. WICHTIG: Informieren Sie Ihren Helden vorab über Ihren Vorschlag. Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge.