Polizei und Bergwacht aus Sachsen-Anhalt und Niedersachsen suchen in beiden Ländern nach einem vermissten Ilsenburger. Wohin sich Zeugen wenden können, wenn sie den Mann im Harz finden.

Die Polizei setzt bei der Suche nach dem Ilsenburger Heinz Herrmann P. neben einem speziellen Suchhund auch einen Hubschrauber ein.

Ilsenburg. - Seit Dienstag, 6. Januar, wird der 83-jährige Heinz Herrmann P. aus Ilsenburg vermisst. Die Polizei sucht mit allen verfügbaren Kräften nach dem Senioren, der möglicherweise im Harz wandert, und hofft auf Zeugenhinweise. Unterstützt werden die Beamten von Kameraden der Bergwacht.

Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand habe sich der Gesuchte zuletzt vermutlich am Montagabend, 5. Januar, in seinem häuslichen Umfeld an der Marienhöfer Straße in Ilsenburg aufgehalten, so Reviersprecherin Elisabeth Weber. Nach Informationen der Redaktion soll P. wohl beim Schneeräumen gesehen worden sei.

Heinz Herrmann P. aus Ilsenburg gilt sei Dienstag, 6. Januar, als vermisst. Foto: Polizeirevier Harz

Am Dienstag soll der Senior dann im häuslichen Umfeld vermisst worden sein, so dass wohl Angehörige, Bekannte oder Freunde die Polizei alarmierten. Die Beamten – sowohl aus Sachsen-Anhalt als auch aus Niedersachsen – suchen seither im Landkreis Harz und im Nachbarbundesland nach dem Ilsenburger.

Polizei sucht mit Hund und Hubschrauber im Harz

Dabei wurde sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch, 7. Januar, ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera eingesetzt. Ferner ist ein speziell ausgebildeter Suchhund vor Ort. Zudem wird wohl versucht, das Mobiltelefon des 83-Jährigen zu orten.

Insbesondere die Wettersituation mit Schnee und Dauerfrost verschärft die Situation, sollte P., der möglicherweise allein losgewandert ist, etwas zugestoßen sein. Daher wurden am Dienstagabend und am Mittwochnachmittag auch Kameraden der Bergwacht an der Suche beteiligt.

Der Vermisste ist laut Polizei etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, hat eine schlanke Statur und kurze graue Haare. „Wer Heinz Herrmann P. gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort hat, wird gebeten, sofort das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter der Telefonnummer 03941/67 42 93 zu kontaktieren“, so die Reviersprecherin.