Der WeihnachtsmarktattentäterTaleb A. ist nach seinem Hungerstreik wieder im Gericht. Er spricht über seine Kindheit, Jugend und die Anfangszeit seit 2006 in Deutschland.

Der Prozess gegen den Weihnachtsmarkt-Attentäter Taleb A. ist wieder mit dem Angeklagten fortgesetzt worden. Das Bild entstand beim Prozessauftakt im November.

Magdeburg. - Am letzten Verhandlungstag vor Weihnachten hatte Taleb A. wegen der Folgen seines Hungerstreiks noch gefehlt. Ärzte sprachen von einem „potenziell lebensbedrohlichen Zustand“. Das Gericht stellte die Verhandlungsunfähigkeit fest. Der Angeklagte musste in eine Berliner Haftklinik. Drei Wochen später sitzt der 51-Jährige am Donnerstag (8. Januar) wieder auf seinem Platz im Sicherheitsglaskasten.