Mehrwegsystem für den Harz? Verpackungssteuer für Wernigerode? Das könnte auf Gastronomen und Kunden zukommen

Weniger Müll auf den Straßen, mehr Geld - das verspricht sich Wernigerode von einer Verpackungssteuer auf Einwegbecher, Pommesschalen aus Pappe und Plastikbesteck. Wie die Pläne zur Einführung eines Mehrwegsystems in der Harz-Stadt aussehen.