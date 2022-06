Tag der Schlösser im Harz Versteckte Harzperle: Den Geheimnissen des Ritterguts Cattenstedt auf der Spur

Neun private Schlossherren laden am Pfingstmontag, 6. Juni, in Sachsen-Anhalt in ihre herrschaftlichen Häuser ein. Im Harz öffnet das Rittergut Cattenstedt nach langer Zeit wieder seine Türen.