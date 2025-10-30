Die Baustelle am Töpfermarkt in Benneckenstein kann nicht wie zuvor von der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt kommuniziert 2025 beendet werden. Was der Grund für die Verzögerung ist und wann Autofahrer mit einem Ende der Umleitungen rechnen können.

Verzögerung bei großer Baustelle im Oberharz: Wieso Arbeiten 2025 nicht mehr fertig werden

Die Baustelle Töpfermarkt in Benneckenstein wird länger dauern als von der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt geplant. Dieses Jahr können die Arbeiten nicht mehr beendet werden.

Benneckenstein. - Was einige Benneckensteiner bereits befürchtet hatten, steht nun offiziell fest: Die Großbaustelle am Töpfermarkt in der Oberharzer Stadt wird nicht wie zuvor angekündigt bis Ende 2025 fertig werden. Die Bauarbeiten liegen nicht mehr im Zeitplan.