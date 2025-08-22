Anwohner sind frustriert über den anscheinend langsamen Baufortschritt an der L98 im Harz-Ort Benneckenstein. Immer wieder kommt es zu langen Pausen auf der Baustelle, während Umleitungen den Ort belasten. Was der Bauherr zum Zeitplan sagt.

Baustellenfrust im Harz: Wie lange der Umbau der L98 in Benneckenstein dauert

Seit April wird an der L98 in Benneckenstein gearbeitet. Anwohner fürchten, dass das Vorhaben nicht wie geplant Ende 2025 fertig wird.

Benneckenstein. - Seit April 2025 sind die Arbeiten am Töpfermarkt in Benneckenstein in vollem Gange. Oder etwa nicht? Ob die Baustelle noch wie geplant 2025 fertig wird, bezweifeln inzwischen manche Anwohner. Denn noch immer werde am ersten von vier Bauabschnitten gearbeitet, berichtet Einwohner Rene Foltis. „Es gibt Zeiträume, in denen passiert dort kaum etwas.“ Ein Ende sei nicht absehbar.