Viele Komplimente für die Macher des Ilsenburger Stadtfestes

Ilsenburg - Von „Super“ bis „So was könnte jedes Jahr stattfinden“ reichten die Reaktionen im Zusammenhang mit dem Ilsenburger Stadtfest. Der am meisten gehörte Satz dürfte aber „Schön, dass so etwas zurzeit überhaupt möglich ist“ gewesen sein. Doch nicht alle waren im Vorfeld so optimistisch wie der Bürgermeister. Als er sich im Stadtrat vor einigen Monaten zum Fest positionierte, favorisierte die SPD wegen Corona ein Fest zum 1030-jährigen Geburtstag der Stadt. Eine Mehrheit dafür gab es nicht, doch die Bedenken in der Pandemie blieben. So war nicht ein einziges SPD-Ratsmitglied beim Empfang der Stadt am Freitagabend im Kloster. Die Sozialdemokraten hielten sich bedeckt, opponierten aber auch nicht. Sie blieben konsequent gegen eine Feier in diesem Jahr und die meisten fuhren in den Urlaub. Fraktionschef Florian Fahrtmann sandte per Social Media sogar schöne Grüße von der Ostsee und wünschte viel Spaß beim Feiern.