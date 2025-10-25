Die Turnhalle in Hasselfelde wurde mehrere Jahre lang umfangreich saniert. Nun sind die Arbeiten nach mancher Verzögerung abgeschlossen. Schüler und Vereine können die Halle nach den Herbstferien 2025 wieder nutzen. Was alles erneuert wurde.

Alles neu: Die Turnhalle in Hasselfelde erstrahlt in neuem Glanz. Ab dem 27. Oktober 2025 können Schüler und Vereine die Halle wieder nutzen.

Hasselfelde. - Es ist geschafft: Nach mehreren Jahren der Sanierung und so mancher Verzögerung präsentiert sich die Turnhalle in Hasselfelde in einem rundum erneuerten Zustand. Von dem Ergebnis können sich Schüler, Lehrer und Vereine ab Montag, 27. Oktober 2025, selbst überzeugen. Ab dann ist die Halle wieder für den sportlichen Betrieb geöffnet. Die Liste dessen, was seit 2021 alles saniert wurde, ist lang.