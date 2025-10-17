Aus dem Harzresort „Das Schierke“ auf die große Bühne: Leonie Müller will bei der Bundesmeisterschaft im Gastgewerbe zeigen, was in ihr steckt. Doch kann die junge Hotelfachfrau dem Wernigeröder Ortsteil dem Druck standhalten – und vielleicht sogar überraschen?

Vom Harz nach Bonn: Leonie Müller kämpft um den Titel der besten Hotelfachfrau Deutschlands

Welche Vorteile bietet die HarzCard? Die Auskunft ist für Leonie Müller im Hotel Harzresort „Das Schierke“ nicht nur Service, sondern auch Training.

Schierke. - Die frisch bezogenen Betten der Gäste vor der Anreise überprüfen und noch einen kontrollierenden Blick durchs Ferienhaus werfen, in der Lobby-Bar einen Kaffee servieren, an der Rezeption den Urlaubern die Möglichkeiten der HarzCard aufzeigen: Das alles, und noch viel mehr gehörte für Leonie Müller in den zurückliegenden Wochen zum tagtäglichen Programm.