Sachsen-Anhalter bei Dehoga-Meisterschaft Vom Harz nach Bonn: Leonie Müller kämpft um den Titel der besten Hotelfachfrau Deutschlands
Aus dem Harzresort „Das Schierke“ auf die große Bühne: Leonie Müller will bei der Bundesmeisterschaft im Gastgewerbe zeigen, was in ihr steckt. Doch kann die junge Hotelfachfrau dem Wernigeröder Ortsteil dem Druck standhalten – und vielleicht sogar überraschen?
17.10.2025, 11:45
Schierke. - Die frisch bezogenen Betten der Gäste vor der Anreise überprüfen und noch einen kontrollierenden Blick durchs Ferienhaus werfen, in der Lobby-Bar einen Kaffee servieren, an der Rezeption den Urlaubern die Möglichkeiten der HarzCard aufzeigen: Das alles, und noch viel mehr gehörte für Leonie Müller in den zurückliegenden Wochen zum tagtäglichen Programm.