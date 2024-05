Andrea Lange und Wolfhard Giesche arbeiten ehrenamtlich in der Kleiderkammer in Ebingerode.

Elbingerode. - Pullover und T-Shirts liegen ordentlich gestapelt, Kleider hängen an Garderobenständern, darunter stehen geordnet viele Schuhe, nichts liegt zusammengeknüllt in Kisten herum: Seit mehr als einem Jahr hat die Kleiderkammer in Elbingerode nun geöffnet. Die Mitarbeiter, die allesamt ehrenamtlich dort tätig sind, geben einen Einblick, wie das Projekt angenommen wird, ob sie genügend Spenden erhalten und was sie sich für die Zukunft wünschen.