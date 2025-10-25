Verliebte aufgepasst: In Wernigerode wird zur zweiten Harzer Hochzeitsmesse eingeladen. Was es dort zu entdecken gibt und was bei Brautkleidern, Deko und Co. gerade im Trend liegt.

Von Tüll bis Trauring: Hochzeitsmesse in Wernigerode bietet Inspiration zu Trends, Kleidern und Locations

Für Paare, die ihren schönsten Tag im Leben planen, findet am Samstag, 8. November, die zweite Harzer Hochzeitsmesse in Wernigerode statt.

Wernigerode. - Mehr als 349.200 Paare 2024 in Deutschland Ja gesagt. Für diejenigen, die ihren schönsten Tag im Leben noch planen, gibt es am Samstag, 8. November, Inspiration in Wernigerode. Zum zweiten Mal findet die Harzer Hochzeitsmesse statt. Was wird den Besuchern geboten?