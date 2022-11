Vor dem Kreißsaal abgewiesen? Was Schwangere aus dem Harzkreis befürchten und was Kliniken dazu sagen

In den sozialen Medien häufen sich Meldungen, dass Schwangere, die kurz vor der Geburt stehen, von Kliniken im Harz abgewiesen werden. Ist an diesen Gerüchten etwas dran?

Harzkreis - Ronja Heib aus Halberstadt hat Angst. Dabei steht ihr ein freudiges Ereignis bevor: die Geburt ihres dritten Kindes. Doch in den vergangenen Wochen habe sie Horror-Geschichten von Bekannten gehört und in sozialen Netzwerken gelesen, „dass Schwangere wenige Stunden vor der Geburt und unter Wehen doch noch in ein anderes Krankenhaus gebracht“ worden seien. Ein Problem, das sich nicht auf die Klinik in der Harzer Kreisstadt Halberstadt beschränke, berichtet Ronja Heib.