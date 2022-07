Waldbrand am Schornsteinberg bei Rübeland

Drei Feuerwehren sind am Freitagnachmittag zu einem Feuer ausgerückt.

Am Schornsteinberg hat es gebrannt.

Rübeland - Zu einem Waldbrand bei Rübeland sind am Freitag drei Feuerwehren ausgerückt. Laut Leitstelle ging um 16.28 Uhr der Alarm ein: Rund 100 Quadratmeter am Schornsteinberg standen in Flammen.