Mehr als 250 Feuerwehrleute löschen seit Freitagnachmittag, 6. September, einen Waldbrand im Harz unterhalb des Brockens. Trotz des Einsatzes von Löschflugzeugen und -hubschraubern ist das Feuer am frühen Samstagabend noch nicht unter Kontrolle.

Waldbrand am Brocken: Ist Brandstiftung Ursache für das Feuer?

Auch an Tag zwei des Waldbrandes auf dem Brocken im Harz sind die Rauchsäulen noch kilometerweit zu sehen. Ausgebrochen ist das Feuer am Freitag, 6. September.

Wernigerode/Schierke. - Tag zwei beim Waldbrand im Harz: Während Einsatzkräfte vom Boden und von der Luft aus gegen den Waldbrand am Brocken kämpfen, kocht die in den sozialen Medien die Gerüchteküche hoch: Was hat das Feuer ausgelöst?