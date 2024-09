Großbrand im Harz: Am Brocken ist am Freitag, 6. September, ein Waldbrand ausgebrochen.

Wernigerode/Schierke. - Erneut brennt es im Harz: Wie die Wernigeröder Feuerwehr online mitteilt, sind derzeit zahlreiche Einsatzkräfte auf dem Weg nach Schierke. Kurz vor 14 Uhr kam am Freitag, 6. September, die Meldung „B3 - Großbrand Wald“.

Laut Leitstelle befindet sich der Ausbruchsort des Waldbrandes in der Nähe des Brockens. Ausflügler werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu meiden. Nach Angaben von Wernigerodes Oberbürgermeister Tobias Kascha (SPD) transportieren Busse Reisende und Wanderer ab.

Wie der Harzer Landrat Thomas Balcerowski (CDU) auf seiner Facebook-Seite präzisiert, brennt es wieder am Königsberg. "Es ist nun genau 2 Jahre her, dass wir an der selben Stelle ein Großfeuer mit 1.800 Feuerwehrkräften, 8 Löschhubschraubern und 2 Löschflugzeugen hatten", erinnert er.

Waldbrand am Brocken: Zweites Löschflugzeug geordert

Das Löschflugzeug des Landkreises, in Ballenstedt stationiert, ist bereits im Einsatz. "Ein zweites Löschflugzeug aus Polen ist ebenfalls geordert", so der Landrat.

Wie eine Sprecherin der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) informiert, verkehren seit 14.30 Uhr keine Züge mehr zwischen Schierke und Brockengipfel. Die beiden Wasserwagen des Unternehmens, die in Drei Annen Hohne und auf dem Brocken stehen, seien angefordert.

Das Kleinlöschflugzeug des Landkreises Harz fliegt durch die Rauchwolken über dem Königsberg unterhalb der Brockenkuppe. Foto: Matthias Bein/dpa

Erst am Vormittag ist vom Landeszentrum Wald Sachsen-Anhalt die Waldbrandgefahrenstufe 4 für den Landkreis Harz ausgerufen wurden. Dies bedeutet „hohe Gefahr“.

Harzer Kreisbrandmeister: Mehrere Brandherde am Brocken

Update: Der Harzer Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse spricht von einer Brandlänge von 300 Metern, teilt die Landkreis-Pressestelle um 15.15 Uhr mit. Demnach gebe es mehrere Brandherde.

Im Einsatz sind die Wehren der Stadt Wernigerode sowie der Stadt Oberharz am Brocken.

Folgen hat der Waldbrand auch für Sportler, die am Samstag (7. September) beim Brockenlauf starten wollen: Die 53. Auflage des ältesten Berglaufs Deutschlands ist für die geplante 26,2-Kilometer-Strecke von Ilsenburg aus über das Gipfelplateau nicht genehmigt, teilt ein Sprecher des organisierenden Vereins mit. Die Veranstalter suchen derzeit nach einem alternativen Streckenverlauf.