Der Waldbrand am Brocken im Harz breitet sich nicht weiter aus. Zu verdanken ist dies auch einer Erfindung, die gerade erst vorgestellt wird. Was es mit dem neuen Löschmittel der Feuerwehr auf sich hat.

Start-up aus Hessen hilft bei Löscharbeiten am Brocken

Am Brocken im Landkreis Harz ist am Freitag, 6. September, ein Waldbrand ausgebrochen, den Einsatzkräfte vom Boden und der Luft aus bekämpfen - dabei kommt auch ein neues Mittel zum Einsatz.

Schierke - Der Kampf gegen den Waldbrand am Brocken geht in die nächste Runde. Seit Freitag, 6. September, versuchen Hunderte Feuerwehrleute und weitere Einsatzkräfte am Boden und aus der Luft, den Flammen Herr zu werden. Dabei gibt es nun unverhoffte Hilfe aus Hessen.