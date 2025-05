Einst war FKK in der DDR normal, heute sorgt es für Kontroversen. Wie sieht das aber in den Kleingärten aus? Wie freizügig darf in Wolmirstedt zum Nackt-Gärtnern-Tag geackert werden?

FKK in der Börde: So nackt darf es in den Gärten werden

Wolmirstedt. - Es gibt viele Welttage – lustige, merkwürdige und ernste. In die ersten Kategorien dürfte auch der Nackt-Gärtnern-Tag gehören, der weltweit am 5. Mai, aber wenig traditionell, begangen wird. Denn klassisch ist an ihm genauso wenig wie er auch gängig ist. In der DDR normal, heute sorgt FKK für Diskussionen. In Wolmirstedt wird mit dem Thema ganz einfach umgegangen.