Brand am Oberharz

Am Kleinen Winterberg nahe Schierke wird ein Waldbrand auch aus der Luft bekämpft. (Archivbild)

Schierke - Im Oberharz nahe dem Wernigeröder Ortsteil Schierke ist ein Waldbrand ausgebrochen. Es brennt etwa ein halber Hektar Fläche in „schwerem Gelände“ am Kleinen Winterberg, einer Nebenkuppe des im benachbarten Niedersachsen gelegenen Wurmbergs, wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle des Landkreises Harz in Halberstadt mitteilte.

Das Feuer wurde den Angaben nach gegen 11.00 Uhr bemerkt. Mehrere Feuerwehren und das Löschflugzeug sind im Einsatz. Die Bundesstraße 27 zwischen Elend und Braunlage sollte umfahren werden, wie es hieß.

Aktuell herrscht im Nationalpark Harz die Waldbrandgefahrenstufe drei von fünf. Seit 1. Mai fahren die Harzer Schmalspurbahnen nicht mehr mit Dampfloks bis auf den 1.141 Meter hohen Brocken, sondern nur bis Drei Annen Hohne. Statt der Dampfloks ziehen Dieselloks die Wagen auf den höchsten Harzgipfel.