Nahe Ilsenburg im Harz kämpfen Feuerwehrleute am Montagnachmittag gegen Flammen. Was bislang zu dem Waldbrand unweit der Plessenburg bekannt ist.

Waldbrand in beliebten Wandergebiet im Harz ausgebrochen

Im Harz ist am Montag, 12. Ausgust, nahe Ilsenburg ein Feuer ausgebrochen. Das Löschflugzeug des Landkreises ist im Einsatz, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen.

Ilsenburg - Im Landkreis Harz kämpfen derzeit Einsatzkräfte gegen einen Waldbrand. Wie die Kreis-Pressestelle am Montagnachmittag, 12. August, mitteilt, ist das Feuer im Bereich Ilsenburg - unweit des beliebten Ausflugslokals Plessenburg - ausgebrochen. Der Brand habe sich auf einer Fläche von rund einem Hektar ausgebreitet.

„Derzeit sind rund 50 Einsatzkräfte und das Löschflugzeug vor Ort im Einsatz“, informiert Landrat Thomas Balcerowski (CDU) gegen 17.50 Uhr auf Anfrage der Redaktion. Der Brand sei bereits unter Kontrolle.

Der Ausbruchsort befinde sich in einem Wiederaufforstungsgebiet, in dem am heutigen Montag auch Pflegearbeiten stattfanden, berichtet er weiter.

Aktuell seien 50 weitere Einsatzkräfte auf dem Weg zur Brandstelle für Nachlöscharbeiten, heißt es aus Feuerwehrkreisen.