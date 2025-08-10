Wohin verschlägt es Leute, die hauptberuflich in der Touristik arbeiten? Einige Tipps gibt Daniel Beyer, stellvertretende Betriebsleiter beim Tourismusbetrieb der Stadt Oberharz am Brocken.

Wandertipps für Gäste und Einheimische: Wo Tourismus-Chef gerne den Sonnenuntergang genießt

Stadt Oberharz am Brocken. - Der Oberharz bietet Einheimischen und Touristen viele Möglichkeiten, um eine schöne Zeit zu haben: Wandern, der Besuch von Attraktionen, spektakuläre Aussichten. Wohin es Daniel Beyer verschlägt, verrät der stellvertretende Betriebsleiter des Tourismusbetriebs der Stadt Oberharz am Brocken im Interview.