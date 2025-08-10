weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Ausflüge im Oberharz: Wandertipps für Gäste und Einheimische: Wo Tourismus-Chef gerne den Sonnenuntergang genießt

LIVE:
Germania Halberstadt gegen VfB Auerbach im Livestream
Germania Halberstadt gegen VfB Auerbach im Livestream

Ausflüge im Oberharz Wandertipps für Gäste und Einheimische: Wo Tourismus-Chef gerne den Sonnenuntergang genießt

Wohin verschlägt es Leute, die hauptberuflich in der Touristik arbeiten? Einige Tipps gibt Daniel Beyer, stellvertretende Betriebsleiter beim Tourismusbetrieb der Stadt Oberharz am Brocken.

Von Matthias Distler 10.08.2025, 14:30
Ausblick vom Rotenstein in Hasselfelde.
Ausblick vom Rotenstein in Hasselfelde. Foto: Michael Abid

Stadt Oberharz am Brocken. - Der Oberharz bietet Einheimischen und Touristen viele Möglichkeiten, um eine schöne Zeit zu haben: Wandern, der Besuch von Attraktionen, spektakuläre Aussichten. Wohin es Daniel Beyer verschlägt, verrät der stellvertretende Betriebsleiter des Tourismusbetriebs der Stadt Oberharz am Brocken im Interview.