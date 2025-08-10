LIVE:
Ausflüge im Oberharz Wandertipps für Gäste und Einheimische: Wo Tourismus-Chef gerne den Sonnenuntergang genießt
Wohin verschlägt es Leute, die hauptberuflich in der Touristik arbeiten? Einige Tipps gibt Daniel Beyer, stellvertretende Betriebsleiter beim Tourismusbetrieb der Stadt Oberharz am Brocken.
10.08.2025, 14:30
Stadt Oberharz am Brocken. - Der Oberharz bietet Einheimischen und Touristen viele Möglichkeiten, um eine schöne Zeit zu haben: Wandern, der Besuch von Attraktionen, spektakuläre Aussichten. Wohin es Daniel Beyer verschlägt, verrät der stellvertretende Betriebsleiter des Tourismusbetriebs der Stadt Oberharz am Brocken im Interview.