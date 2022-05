Warten auf den Stromanschluss für das Hotel „Waldesruh“ in Elend

Wie die Arbeiten in der ehemaligen Traditionsherberge in dem Oberharz-Ortsteil vorankommen, berichtet der Beauftragte des neuen Betreibers.

Georgios Patsidis will im ehemaligen Hotel "Waldesruh" in Elend für Ordnung sorgen. Foto: Katrin Schröder

Elend - Im Hotel „Waldesruh“ in Elend sieht es ganz schön wüst aus – immer noch. „Ich wollte eigentlich schon weiter sein“, sagt Georgios Patsidis und blickt sich um. In einem Teil des früheren Speisesaals will sich der Grieche eine Wohnung einrichten, einziehen wollte er eigentlich schon zum Weihnachtsfest.