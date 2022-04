Warum das erste Drübecker Baby seit 30 Jahren ein Berliner ist

Linda, Max und der kleine Gustav Franz Müller bei Besuch von Denis Loeffke und Berthold Abel (von rechts) in Drübeck. Der Kleine ist die erste Hausgeburt seit mehreren Jahrzehnten in der Ilsenburger Ortschaft Drübeck.

Drübeck - Die meisten jüngeren Drübecker fühlen sich zwar als solche. In ihren Ausweisdokumenten steht aber zumeist die Stadt Wernigerode als Geburtsort. Der Grund ist klar, die Geburtsstationen der Krankenhäuser sind an Städte gebunden. Aber es gibt auch Ausnahmen. Manche ergeben sich ungewollt aus den Launen der Natur, andere sind als Hausgeburt geplant. So auch die des kleinen Gustav Franz.