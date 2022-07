Warum die Parkplatz-Schranke in Wernigerode nicht öffnet

Gäste des Konzerthauses Liebfrauen in Wernigerode haben ein Parkplatz-Problem: Die Situation auf dem Parkplatz an der Schönen Ecke ist kompliziert.

Die Schranken dieses Parkplatzes sind das Problem: Außerhalb der Öffnungszeiten von 8 bis 22 Uhr bleiben sie in aller Regel unten. Wer im Konzerthaus Liebfrauen oder in einem Restaurant die Zeit verpasst, hängt mit seinem Auto über Nacht fest.

Wernigerode - Wer sich einen Konzertbesuch gönnt, wünscht sich eines ganz gewiss nicht: Stress und Hektik. Genau davon wusste Volksstimme-Leser Hans Kinszorra jüngst am Lesertelefon zu berichten. Ein Verwandter von ihm habe kürzlich bei einem Konzertabend in der Liebfrauenkirche buchstäblich auf „glühenden Kohlen“ gesessen und das Stück nicht bis zum letzten Takt genießen können, weil er sich kurz vor 22 Uhr aus dem Saal herausschleichen musste, um rechtzeitig sein Auto vom nahen Parkplatz Markstraße an der Schönen Ecke „zu retten“. „Hätte er die Zeit verpasst, hätte er riskiert, das Auto an diesem Abend nicht mehr vom Parkplatz zu bekommen. Dann hätten seine Frau und er spätabends irgendwie anderweitig nach Darlingerode kommen müssen“, beschreibt Kinszorra das Dilemma.