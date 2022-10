Warum Feuerwehr Ilsenburg jetzt einen Förderverein hat

Ilsenburg - In der Ilsenburger Feuerwehr war man davon ausgegangen, dass die Stadt für die Ausstattung verantwortlich sei. „Wir wissen jetzt, dass dies nur bedingt so ist und die Stadt uns mit dem Erforderlichen auszustatten hat. Wenn wir aber etwas mehr benötigen, dann muss die Stadt dies nicht unbedingt erfüllen“, sagt Karsten-Jens Ossig, der erste Vorsitzende des neuen Fördervereins. Dies habe nicht unbedingt damit zu tun, dass die Stadt diese über das Erforderlichen hinausgehende Ausstattung nicht bezahlen will – oftmals fehlt das Geld. Und die Stadt werde auch selbst in ihrer Ausgabenpolitik kontrolliert.