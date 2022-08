Warum Hundetrainer aus Wernigerode eine generelle Leinenpflicht ablehnt

Wernigerode - Der Wernigeröder Andreas Sawallisch ist sauer. Grund dafür ist eine Diskussion um eine generelle Leinenpflicht für Hunde, die im Bau- und Ordnungsausschuss der Stadt Oberharz am Brocken geführt wurde. „Ich habe in der Zeitung davon gelesen. Das, was dort besprochen wurde, geht gar nicht“, sagt der Hundetrainer. „Und es betrifft auch Hundehalter aus Wernigerode. Ich weiß von vielen, die gern mit ihren Hunden im Oberharz spazieren gehen.“