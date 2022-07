Warum Ilsenburg für weiteren Wohnungsbau in der Wienbreite stimmt

Schließt sich an das Baugebiet Wienbreite II die Wienbreite III an? Der Ilsenburger Stadtrat hat einen entsprechenden Grundsatzbeschluss gefasst. Eine Erweiterung ist daher wahrscheinlich.

Ilsenburg - Noch wird in Ilsenburg kräftig auf dem Gelände Wienbreite II gebaut, doch erste Anzeichen für Wienbreite III gibt es bereits. So hatte sich der Ilsenburger Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung mit einem Beschlussentwurf von Bürgermeister Denis Loeffke (CDU) zu befassen, der auf dem Wunsch eines Landeigentümers beruhte.