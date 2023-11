Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wernigerode. - Wernigerodes Oberbürgermeister Tobias Kascha (SPD) will die großen Strukturreformen am Harzklinikum nicht anfechten, betont er in einer Stellungnahme zur jüngsten Berichterstattung über das kommunale Krankenhaus. Er fordere aber einen Durchgangsarzt, der in Notfällen eine schnelle Versorgung der Patienten in Wernigerode gewährleisten solle.