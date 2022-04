Warum Wernigerodes Bismarck-Ulme verschwunden ist

Der 1993 wieder aufgestellte Gedenkstein in Wernigerodes Stadtwald erinnert noch an die Bismarck-Ulme.

Wernigerode - Ihren 30. Pflanztag hat die Bismarck-Ulme im Wernigeröder Stadtwald knapp verpasst. Was ist mit dem markanten Baum geschehen, der an historischer Stelle zwischen Försterplatz und Hüttestieg 1993 in die Erde gesetzt wurde? Das will Ulrich Eichler wissen. Der ehemalige Umweltbeauftragte der Stadt hatte vor Kurzem bei einer Wanderung nur noch den Gedenkstein am Standort der Ulme entdeckt.