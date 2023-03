City auf Abschiedstournee: Konzert im Theater am Aegi in Hannover am 27. November 2022

Wernigerode - Ein Abschied ist ein Ende und ein Neubeginn zugleich. Schmerzfrei ist er selten. Das weiß Georgi „Joro“ Gogow – Geiger, Bassist der Ost-Berliner Band City und Wahl-Wernigeröder – nur zu gut. Erst zum vergangenen Jahresende hat er sich zusammen mit seinen Band-Kollegen in der Berliner Mercedes-Benz-Arena von Fans und Wegbegleitern verabschiedet. Zuvor haben sie unter anderem in Magdeburg, Rostock, Hamburg und in Hannover gespielt. Auch Auftritte in Ilsenburg und Thale durften nicht fehlen. Das was bleibt, sind Erinnerungen. Erinnerungen für die Ewigkeit.