Was Wasserratten in Blankenburgs Bio-Freibad „Am Thie“ erwartet

Das biologische Freibad „Am Thie“ gilt als einzigartig in Sachsen-Anhalt. Die chlorfreie Oase in Blankenburg wartet zum Saisonstart mit einigen Neuheiten vor allem für Familien auf.

René Müller startet in seine zweite Saison in Blankenburgs Biobad „Am Thie“. Hier kontrolliert der 34-jährige technische Mitarbeiter den Saugroboter, der die komplett chlorfreien Becken reinigt.

Blankenburg - Die Sonne scheint über Blankenburg, die Becken sind seit zwei Wochen gefüllt, der Sand der Beachvolleyball-Felder ist gereinigt – das Biobad „Am Thie“ ist so gut wie startklar für die Saison 2022, die am Sonnabend (14. Mai) beginnt. Bei Gästen will das Team noch mehr mit Familienangeboten punkten, betont Leiter Andreas Grubauer.