Seit Monaten ist der Kurtsteich in Wernigerode leer, jetzt kehrt langsam Leben zurück. Die Reparatur ist noch nicht abgeschlossen – weitere Arbeiten stehen bevor. Wann der Teich wieder befüllt wird.

Wasserstand am Kurtsteich in Wernigerode sorgt für Fragen – neue Details zur Baustelle

Die Arbeiten am Kurtsteich in Wernigerode dauern an, zwischenzeitlich steigt und fällt der Wasserspiegel.

Wernigerode. - Die Enten sind schon wieder da. Und ein amtliches Schild wurde ebenso bereits errichtet. Und ja, auch Wasser gibt es inzwischen wieder. Die Rede ist vom Wernigeröder Kurtsteich, dem Gewässer im Stadtnorden auf dem Weg zur Charlottenlust.