Ein tierischer Wettlauf für den guten Zweck begeistert in Oschersleben Teilnehmer und Zuschauer. Beim Dackelrennen in geht es nicht nur um Tempo, sondern auch um Zusammenhalt. Denn hier sammeln Hunde für kranke Kinder.

Dackel Vroni kommt dem Ziel beim Oschersleber Dackelrennen immer näher.

Oschersleben - Schon von weitem hallt lautes Gebell über das Gelände des Oscherslebener Fliegerclubs. Doch hier sind keine Flugzeuge - sondern Dackel gestartet. Zahlreiche Hunde und ihre Besitzer kamen kürzlich zusammen, um an diesem besonderen Event teilzunehmen - und gleichzeitig etwas Gutes zu tun.