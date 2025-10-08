weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Dackelrennen in Oschersleben: Kleine Pfoten, große Wirkung: Hunde sammeln Geld für krebskranke Kinder

Ein tierischer Wettlauf für den guten Zweck begeistert in Oschersleben Teilnehmer und Zuschauer. Beim Dackelrennen in geht es nicht nur um Tempo, sondern auch um Zusammenhalt. Denn hier sammeln Hunde für kranke Kinder.

Von Sophie-Charlott Weiß 08.10.2025, 10:00
Dackel Vroni kommt dem Ziel beim Oschersleber Dackelrennen immer näher.
Dackel Vroni kommt dem Ziel beim Oschersleber Dackelrennen immer näher. Foto: Sophie-Charlott Weiß

Oschersleben - Schon von weitem hallt lautes Gebell über das Gelände des Oscherslebener Fliegerclubs. Doch hier sind keine Flugzeuge - sondern Dackel gestartet. Zahlreiche Hunde und ihre Besitzer kamen kürzlich zusammen, um an diesem besonderen Event teilzunehmen - und gleichzeitig etwas Gutes zu tun.