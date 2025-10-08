Vermisstes Tier Entlaufene Hündin irrte monatelang durch den Harz: So lief die dramatische Suche
Monatelang war die Hündin Thing im Harz verschwunden – jetzt gibt es endlich ein Happy End. Der entlaufene Australian Shepherd konnte eingefangen werden. Doch die Geschichte des Hundes ist noch nicht zu Ende: Thing sucht ein neues Zuhause.
Aktualisiert: 08.10.2025, 11:56
Tanne/Harzkreis. - Eine monatelange Suche hat nun ihr glückliches Ende gefunden: Nachdem die Hündin Thing im April 2025 Urlaubern in Tanne entlaufen war, konnte sie nun endlich gesichert werden und befindet sich seitdem in sicherer Obhut.