  4. Hündin aus Ungarn im Harz entlaufen - Lange Suche endlich erfolgreich

Monatelang war die Hündin Thing im Harz verschwunden – jetzt gibt es endlich ein Happy End. Der entlaufene Australian Shepherd konnte eingefangen werden. Doch die Geschichte des Hundes ist noch nicht zu Ende: Thing sucht ein neues Zuhause.

Von Mathias Distler Aktualisiert: 08.10.2025, 11:56
Karoline Ostermann (links) und Nicole Meinhold sind froh, dass Hündin Thing nach Monaten endlich im Harz gesichert werden konnte.
Tanne/Harzkreis. - Eine monatelange Suche hat nun ihr glückliches Ende gefunden: Nachdem die Hündin Thing im April 2025 Urlaubern in Tanne entlaufen war, konnte sie nun endlich gesichert werden und befindet sich seitdem in sicherer Obhut.