Die Bedarfsgemeinschaften der Verbandsgemeinde Egelner Mulde sollen neben Lebensmitteln wieder was Besonderes bekommen. Die Tafel lädt zum Adventskalender ein.

Der Leiter der Egelner Tafel, Sebastian Große, präsentiert stolz das neue Lastenfahrrad.

Egeln - Die Egelner Tafel der Klusstiftung, die derzeit rund 40 Bedarfsgemeinschaften in der Verbandsgemeinde Egelner Mulde mit Lebensmittelspenden versorgt, bereitet sich auf Weihnachten vor. „Wir werden uns am lebendigen Adventskalender hier in der Stadt am 4. Dezember ab 17 Uhr beteiligen. Daran können alle Bürger teilnehmen. Jeder, der Lust und Zeit hat, ist herzlich eingeladen und kann gern zu uns auf die Wasserburg kommen“, sagte der Leiter der Tafel, Sebastian Große.