Geheimtipp im Advent Weihnachtsstimmung in Wernigerode abseits des Massentrubels: Wintermarkt im eigenen Garten

Abseits der Touristenströme zum Weihnachtsmarkt in der Wernigeröder Innenstadt lädt Martin Wopat an bestimmten Tagen zu Glühwein, Bratwurst und Co. ein. Rund um sein Haus im Stadtteil Hasserode hat er einen kleinen Wintermarkt eröffnet.