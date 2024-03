Ausgrenzung, Beleidigungen, Lästereien: Ein Mädchen aus Wernigerode fühlt sich von ihren Klassenkameraden so sehr gemobbt, dass sie sich nicht mehr zur Schule traut.

Wernigerode. - Am Unterricht beteiligen, in den Pausen mit Freundinnen spielen – das kennt ein Mädchen aus Wernigerode nur noch aus der Erinnerung. Seit Wochen ist die Elfjährige krankgeschrieben. „Ich fühle mich so zerbrechlich und kann einfach nicht zur Schule gehen“, sagt sie. „Ich werde gemobbt.“