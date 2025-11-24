weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Wasser - und Abwasserverband Holtemme-Bode: Wer wird neuer WAHB-Chef? Nach Rauswurf von Nikolai Witte läuft im Harz die Suche nach Nachfolger

Nachdem der Wasser- und Abwasserverband Holtemme-Bode (WAHB) vor wenigen Tagen entschieden hat, sich vorzeitig vom umstrittenen Geschäftsführer Nikolai Witte zu trennen, wird nun versucht, den Harzer Verband wieder in ruhiges Fahrwasser zu bringen.

Von Dennis Lotzmann 24.11.2025, 13:07
Die Kläranlage des Wasser- und Abwasserverbands Holtemme-Bode (WAHB) in Silstedt (Harzkreis).
Die Kläranlage des Wasser- und Abwasserverbands Holtemme-Bode (WAHB) in Silstedt (Harzkreis). Foto: WAHB

Silstedt. - Wer folgt Nikolai Witte in der Position des Geschäftsführers des Wasser- und Abwasserverbands Holtemme-Bode (WAHB) in Silstedt? Eine Kernfrage, auf die Tobias Kascha (SPD) als Vorsitzender der Verbandsversammlung und Wernigeröder Oberbürgermeister möglichst schnell eine Antwort haben möchte.