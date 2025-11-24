Wasser - und Abwasserverband Holtemme-Bode Wer wird neuer WAHB-Chef? Nach Rauswurf von Nikolai Witte läuft im Harz die Suche nach Nachfolger
Nachdem der Wasser- und Abwasserverband Holtemme-Bode (WAHB) vor wenigen Tagen entschieden hat, sich vorzeitig vom umstrittenen Geschäftsführer Nikolai Witte zu trennen, wird nun versucht, den Harzer Verband wieder in ruhiges Fahrwasser zu bringen.
24.11.2025, 13:07
Silstedt. - Wer folgt Nikolai Witte in der Position des Geschäftsführers des Wasser- und Abwasserverbands Holtemme-Bode (WAHB) in Silstedt? Eine Kernfrage, auf die Tobias Kascha (SPD) als Vorsitzender der Verbandsversammlung und Wernigeröder Oberbürgermeister möglichst schnell eine Antwort haben möchte.