Nachdem der Wasser- und Abwasserverband Holtemme-Bode (WAHB) vor wenigen Tagen entschieden hat, sich vorzeitig vom umstrittenen Geschäftsführer Nikolai Witte zu trennen, wird nun versucht, den Harzer Verband wieder in ruhiges Fahrwasser zu bringen.

Wer wird neuer WAHB-Chef? Nach Rauswurf von Nikolai Witte läuft im Harz die Suche nach Nachfolger

Die Kläranlage des Wasser- und Abwasserverbands Holtemme-Bode (WAHB) in Silstedt (Harzkreis).

Silstedt. - Wer folgt Nikolai Witte in der Position des Geschäftsführers des Wasser- und Abwasserverbands Holtemme-Bode (WAHB) in Silstedt? Eine Kernfrage, auf die Tobias Kascha (SPD) als Vorsitzender der Verbandsversammlung und Wernigeröder Oberbürgermeister möglichst schnell eine Antwort haben möchte.