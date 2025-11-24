weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Gardelegen
    4. >

  4. Tierheim sucht Besitzer: Wer kennt diesen Hund? Einsamer Vierbeiner lief allein durch's Dorf

Tierheim sucht Besitzer Wer kennt diesen Hund? Einsamer Vierbeiner lief allein durch's Dorf

Trotz Suche über das Internet wurde der Besitzer eines gepflegten, freundlichen Schäferhundes, der in Estedt nahe der Bundesstraße 71 gefunden wurde, bisher nicht ermittelt.

Von Stefanie Herrmann 24.11.2025, 12:08
Der Hund wurde am Sonnabend in Estedt gefunden. Der unkastrierte, gepflegte Rüde wartet im Tierheim Gardelegen auf seine Besitzer.
Der Hund wurde am Sonnabend in Estedt gefunden. Der unkastrierte, gepflegte Rüde wartet im Tierheim Gardelegen auf seine Besitzer. Foto: Tierheim Gardelegen

Estedt/Gardelegen - Stundenlang war ein Schäferhund am Samstag alleine in Estedt unterwegs. Nun sitzt er im Tierheim in Gardelegen und wartet sicher sehnsüchtig darauf, dass ihn sein Besitzer oder seine Besitzerin dort wieder abholt.