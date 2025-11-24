Trotz Suche über das Internet wurde der Besitzer eines gepflegten, freundlichen Schäferhundes, der in Estedt nahe der Bundesstraße 71 gefunden wurde, bisher nicht ermittelt.

Der Hund wurde am Sonnabend in Estedt gefunden. Der unkastrierte, gepflegte Rüde wartet im Tierheim Gardelegen auf seine Besitzer.

Estedt/Gardelegen - Stundenlang war ein Schäferhund am Samstag alleine in Estedt unterwegs. Nun sitzt er im Tierheim in Gardelegen und wartet sicher sehnsüchtig darauf, dass ihn sein Besitzer oder seine Besitzerin dort wieder abholt.