Harz-Gebirgslauf Wernigerode: 3.000 Läufer gehen an den Start beim größten Laufevent in Sachsen-Anhalt

In wenigen Tagen verwandelt sich Wernigerode in ein Mekka für Tausende Laufbegeisterte. Die Organisatoren hoffen auf gutes Wetter für den Harz-Gebirgslauf am Wochenende. Alle Fakten hier im Überblick.