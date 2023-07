Weder Kavaliersdelikt noch Dummejungenstreich: Die Fahndung nach dem anonymen Schreiber des Briefes läuft auf Hochtouren. Der pulvrige Inhalt des Briefes hatte am Montag für einen ABC-Alarm in Wernigerode gesorgt.

Brief mit verdächtigem Pulver in Wernigerode: Hat Polizei schon Hinweis auf Täter?

Der Nicolaiplatz vor dem Revierkommissariat in Wernigerode war am Montag für mehrere Stunden abgesperrt.

Wernigerode - Die Erleichterung nach dem Großeinsatz in Wernigerode ist riesig: Die pulvrige Substanz, die in einem Brief im Wernigeröder Rathaus gelandet war, hat sich als harmlos erwiesen. Bei der Polizei im Harz wird der Vorfall trotzdem ernst genommen.