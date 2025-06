Bühne frei – oder auch nicht! Warum Bands beim Rathausfest in Wernigerode plötzlich auf der Straße standen und damit für Atmosphäre wie bei einem Wohnzimmerkonzert sorgten.

Wernigerode. - Das Rathausfest hat Zehntausende Besucher in Wernigerodes Innenstadt begeistert. Doch an einer der am schärfsten abgesicherten Bühnen gab es Verwirrung: „Warum spielen Bands nicht auf den Brettern, sondern auf dem Straßenpflaster?“, wollen Gäste der Partymeile wissen.