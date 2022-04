Wernigerode hat einen neuen Oberbürgermeister

Wernigerode - Die Briefwähler erwiesen sich am Sonntag als Zünglein an der Waage. Denn bei den Wählern, die ihre Stimme zeitlich bereits vor dem entscheidenden zweiten Wahlgang abgegeben hatten, betrug der Unterschied im Wahlergebnis zwischen den beiden Kontrahenten um die 20 Prozent. Dort konnte Schult mit seiner Aufholjagd keine Blumen mehr gewinnen. Anders in den regulären Wahllokalen, in denen am Sonntag die Stimmen abgegeben wurden. In vielen lagen die Ergebnisse für Tobias Kascha und Ralf Schult dicht beieinander, gab es Kopf-an-Kopf-Rennen mit unterschiedlicher Konstellation zwischen den beiden Kontrahenten, die aus ehemals acht Kandidaten übrig geblieben waren.